Tragedia na A4 w Katowicach. Na jednym z odcinków autostrady doszło do dramatycznego w skutkach wypadku samochodowego.

O dramatycznym zdarzeniu informuje lokalny serwis 24kato.pl. Do wypadku doszło około godziny 20 na wysokości Parku Kościuszki w Katowicach. Zderzyły się tam trzy pojazdy: dwa samochody osobowe oraz jeden samochód ciężarowy.

Wypadek rozpoczął się od zderzenia dwóch samochodów osobowych. Następnie jeden z nich, w wyniku odbicia, wjechał prosto pod nadjeżdżający sporych gabarytów samochód ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby.

Na miejsce natychmiast dotarły służby ratunkowe, które rozpoczęły udzielanie pomocy. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Druga, niestety, nie miała tyle szczęścia i zmarła pomimo podjętej przez ratowników reanimacji.

Na miejscu czekał już śmigłowiec LPR, właśnie po to, by wspomnianego mężczyznę przetransportować do szpitala, jednak obrażenia, które odniósł w wypadku były na tyle poważne, iż nie udało się go uratować ani nawet podjął próby przetransportowania do placówki medycznej.

Świadkowie, którzy widzieli całe zdarzenie podkreślają, że siła uderzenia pojazdów w siebie była ogromna.

