Egipt wciąż jest jednym z popularniejszych celów turystycznych Polaków – szczególnie tych, którzy wybierają wakacje all inclusive. Jak się okazuje, dobrym sposobem na zaoszczędzenie nawet kilku tysięcy złotych może być wyjazd poza sezonem. Popularna TikTokerka pokazała, co zastała w Egipcie jesienią.

Jesienne miesiące w Polsce często bywają już chłodne i deszczowe, jednak w takich krajach jak Egipt, sytuacja jest zupełnie inna. Obecnie wciąż jest tam ciepło i słonecznie – zarówno w dzień, jak i w nocy. Trudno się więc dziwić, że część osób właśnie w takim terminie decyduje się na wyjazd. Tym bardziej, że można zaoszczędzić na nich nawet kilka tysięcy złotych.

Polska TikTokerka z kanału Mama i Werka pokazała w mediach społecznościowych, jak wyglądały jej wakacje all inclusive w Egipcie. Co ciekawe, kosztowały one ją zaledwie 2300 złotych od osoby. W cenie miała dostęp do pełnego wyżywienia wraz z przekąskami, a także do hotelu z kompleksem basenów i barem. Trzeba więc przyznać, że oferta jest bardzo atrakcyjna.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że pogoda w Egipcie o tej porze jest idealna. Relację twórczyni można zobaczyć poniżej.

Czytaj także: Dawid Podsiadło zapowiada apostazję. Zareagował ksiądz. Krótka wiadomość do wierzących

Źr.: TikTok