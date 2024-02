Dramatyczne zdarzenie, do którego doszło na Śnieżce w Karkonoszach wciąż jest przedmiotem dyskusji. Teraz głos zabrał żona jednego z mężczyzn, którzy zginęli spadając ze szczytu.

Do dramatycznego zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Wówczas ze szczytu spadło dwóch mężczyzn. Zarówno jeden, jak i drugi zginęli. Nie było szans na ratunek, ponieważ spadli z ogromnej wysokości.

Niedługo później w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak mężczyźni staczają się w przepaść. Wszystko obserwuje grupa przerażonych turystów, którzy nie wiedzą, co się dzieje.

Głos w tej sprawie zabrała żona jednej z ofiar. Kobieta była wstrząśnięta faktem, że film, na którym widać ostatnie chwile życia jej małżonka, trafił do internetu i był udostępniany w mediach społecznościowych.

Tragedia na Śnieżce. Żona zmarłego zabiera głos

– Zwracam się do tych ludzi, którzy odarli mnie i całą moją rodzinę z prawa do przeżycia straty w sposób godny człowieka. Dowiedziałam się ostatnio, że w sieci został opublikowany film oraz zdjęcie z wypadku, na którym jest mój mąż. Ten kto to zrobił, nie zdaje sobie sprawy, jak wiele złego uczynił. Bezprawnie zagarnął sobie prawo do tej decyzji – napisała kobieta, którą cytuje Tatromaniak.

– Ciebie i każdego z Was osobno pytam: Jakim prawem to zrobiliście? (…) Czy chciałbyś (chciała), żeby ktoś zrobił to samo tobie? Że ostatnie, co zobaczysz, pamiętając o nim, to ten kadr z jego życia? Czy wiesz, że tu zostali jego bliscy, rodzina i dziecko? Masz dzieci? Każdy rodzic chce bronić swoje dziecko przed krzywdą i cierpieniem – dodała.

– Ja nie mogłam, bo ty wybrałeś za mnie! Twój jeden ruch sprawił, że wszystko stało się dla nas nieznośne. Przez twój czyn droga, którą przyszło nam iść, stała się trudniejsza – podsumowała zrozpaczona kobieta.

