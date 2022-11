W ramach misji NASA Artemis I sonda Orion wysłała nowe zdjęcia z Księżyca. Internauci od razu doszukali się na nich tajemniczych kształtów. Nie mogło zabraknąć sugestii, że to obiekty związane z obcą cywilizacją.

W środę NASA opublikowała najnowsze zdjęcia z Księżyca wykonane przez sondę Orion wykonującą misję Artemis I. Czarno-białe fotografie przedstawiają zbliżenia na kratery Księżyca, wokół którego przemieszcza się obecnie statek.

„Szóstego dnia (21 listopada, przyp. red.) misji Artemis I, aparat optycznej nawigacji Oriona uchwycił czarno-białe zdjęcia kraterów Księżyca znajdujących się pod statkiem. Orion wykorzystuje aparat do fotografowania Ziemi i Księżyca na różnych etapach i z różnych odległości, dostarczając ulepszone dane potwierdzające jego efektywność w różnych warunkach oświetlenia, tak by pomóc ukierunkować go na przyszłe misje z załogą” — napisało NASA, publikując zdjęcia z Księżyca.

ALEIN LIVE RIGHT THERE pic.twitter.com/yN5dxxTDAn — Jumpx C-137 (@B_Jumpx) November 24, 2022

Gdy pojawiły się zdjęcia, natychmiast obiegły media społecznościowe i wywołały wiele komentarzy. Jeden z internautów zwrócił uwagę na pewien tajemniczy kształt. Nie wiadomo, czym jest wskazany przez niego obiekt, choć on sam dość jednoznacznie sugeruje, że ma związek z obcą cywilizacją. Na tak daleko idące wnioski jednak zdecydowanie zbyt wcześnie.

Źr. fakt.pl; twitter