Nasza 103-letnia pacjentka pokonała koronawirusa! – ogłosił Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie). Pani Teresa, bo tak nazywa się kobieta, opuściła już szpital zakaźny. Jeden z lekarzy ogłosił nawet, że może być najstarszą kobietą w Europie, która pokonała SARS-CoV-2.

Dobra wiadomość dotarła do nas w poniedziałek z województwa opolskiego. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu opuściła właśnie 103-letnia pani Teresa Wójcik, która była zakażona koronawirusem.

Kobieta trafiła do tzw. szpitala jednoimiennego 20 kwietnia prosto z Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach. Dyrektor kędzierzyńskiego szpitala Jarosław Kończyło zwrócił uwagę, że pacjentka przechodziła chorobę wyjątkowo łagodnie, pomimo zaawansowanego wieku. Nie było nawet konieczności, aby podłączać pacjentkę do respiratora.

Pani Teresa, po opuszczeniu kędzierzyńskiej placówki, stała się oficjalnie najstarszym ozdrowieńcem w Polsce. Niewykluczone jednak, że 103-latka jest najstarszą kobietą w Europie, która pokonała SARS-CoV-2 i jedną najstarszych osób na świecie, które dokonały tej sztuki. Sukces cieszy tym bardziej, że to właśnie osoby w podeszłym wieku są narażone na ciężkie powikłania związane z COVID-19.

Pani Teresa pokonała koronawirusa. Jak to zrobiła?

Wnuczka 103-letniej kobiety przekonuje, że pani Teresa od lat prowadziła zdrowy tryb życia. – Kiedy babcia miała już ponad 90 lat, to rowerem 10-11 kilometrów jechała do miasta, bo autobus za wolno jechał i za rzadko, więc ona szybciej rowerem była – powiedziała kobieta w rozmowie z Polsat News.

Pod wrażeniem zachowania pacjentki są również lekarze. Ich zdaniem największą rolę w pokonaniu zakażenia odegrała optymalna reakcja organizmu 103-latki. Lekarze jedynie wspierali ją w walce. – Pani wyjechała od nas w pełni sił – przekonuje jeden z lekarzy.

Pacjentce gratulowano powrotu do zdrowia już w niedzielę, kiedy do placówki dotarł wynik drugiego testu na COVID-19. – Nasza 103-letnia pacjentka pokonała koronawirusa! Właśnie otrzymaliśmy wynik drugiego testu – wynik negatywny. To znaczy, że w organizmie pani Teresy nie ma już wirusa, może zostać wypisana do domu i jest najstarszym ozdrowieńcem w Polsce – napisali pracownicy placówki. – Pani Tereso – życzymy dużo zdrowia i nadal takiego samego dobrego humoru – dodają.

Źródło: Polsat News, Facebook