12 lipca odbyła się w naszym kraju druga tura wyborów prezydenckich. Od jakiegoś czasu pojawiają się w polityce głosy w sprawie powtórzenia głosowania. Sondaż Social Changes przeprowadzony na zlecenie portalu wPolityce.pl pokazał, co Polacy sądzą w tej sprawie.

Za nami niezwykle długa kampania i wybory prezydenckie. Z wynikiem 51,03 proc. zwyciężył w nich Andrzej Duda, który pokonał Rafała Trzaskowskiego i wywalczył reelekcję. Bardzo szybko pojawiły się głosy twierdzące, że wybory należy powtórzyć.

A co Polacy sądzą w tej sprawie? Na to pytanie odpowiada sondaż pracowni Social Changes przeprowadzony na zlecenie portalu wPolityce.pl. Na pytanie, czy wybory prezydenckie w naszym kraju powinny zostać powtórzone, aż 47 proc. badanych odpowiedziało negatywnie – 30 proc., że „zdecydowanie nie”, 17 proc., że „raczej nie”.

Odmiennego zdania jest 35 proc. respondentów, którzy chcieliby powtórzenia wyborów w Polsce. 24 proc. badanych stwierdziło, że wybory „zdecydowanie” powinny zostać powtórzone, a 11 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. 18 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Czytaj także: Trzaskowski w końcu odniósł się do profanacji w Warszawie

Źr.: wPolityce.pl