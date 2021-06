Robert Makłowicz udzielił wywiadu, w którym komentował polską kuchnię. Krytyk i kucharz przedstawił dość niespodziewaną ciekawostkę o… pierogach, które uważane są za tradycyjne polskie danie.

Makłowicz udzielił wywiadu serwisowi culture.pl. Podczas rozmowy postanowił obalić kilka mitów dotyczących polskiej kuchni. Przedstawił m.in. ciekawostkę o pierogach, które uważane są przecież za tradycyjne polskie danie.

Znany krytyk kulinarny twierdzi jednak, że pierogi są chińskim wynalazkiem, a my, jako Polacy, wcale nie mamy monopolu na tę potrawę. „Pierogi to z kolei wynalazek Chińczyków i to jeszcze z dawnych czasów. W innej formie dotarły też w region Kaukazu” – powiedział Robert Makłowicz.

„U nas mówi się na nie pierogi ruskie, a swą nazwę zawdzięczają nie Rosjanom, pogardliwie zwanymi Ruskimi, tylko Rusinom i Rusi, jak określano kiedyś Ukrainę. I nie tylko my mamy monopol na nazwę pierogi, bo też Słowacy robią bryndzové pirohy” – dodał.

Makłowicz obala mity dotyczące polskiej kuchni

Makłowicz podkreśla również, że kuchnia powstaje na zasadzie przenikania się kultur. „Zawsze była systemem naczyń połączonych i powinniśmy raczej odróżniać ją od siebie regionami niż granicami państw. Trzeba odrzucić nacjonalizm i egoizm narodowy, ponieważ takie myślenie wyklucza jasność spojrzenia” – przyznał.

W dalszej części rozmowy, po pierogach przyszedł czas na… kotlet schabowy. Makłowicz przyznaje bowiem, że jest on uboższą wersją sznycla po wiedeńsku. „Kotlet schabowy jest po prostu uboższą wersją sznycla po wiedeńsku. Choć mięso zaczęto panierować i smażyć już w Bizancjum. Stamtąd ten pomysł trafił do Mediolanu, gdzie zaczęto robić costoletta, na które inaczej mówiono cottoletta alla milanese – stąd nazwa polska kotletów” – przyznał krytyk w rozmowie z serwisem culture.pl.

Makłowicz dodaje również, że to właśnie sznycel był inspiracją dla naszego tradycyjnego schabowego. „U nas zrobił się z tego kotlet schabowy po prostu, ale nie myśmy to wymyśliliśmy, dalibóg” – powiedział.