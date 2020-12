„Cyrk”, „żenada”, „sabotaż” – to słowa, którymi polscy kibice podsumowują decyzję o wykluczeniu reprezentacji Polski z inauguracji Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Rozgoryczenie spotęgował fakt, że zakażenie wykryto również u osoby ze sztabu reprezentacji Niemiec, jednak nasi sąsiedzi nie zostali zdyskwalifikowani…

Inauguracja 69. Turnieju Czterech Skoczni bez udziału Polaków. Biało-Czerwoni zostali wykluczeni z powodu pozytywnego wyniki testu na koronawirusa u Klemensa Murańki. Decyzja wywołała kontrowersje, ponieważ pozostali zawodnicy uzyskali wyniki ujemne.

Niemiecki sanepid podjął decyzję o wykluczeniu, ponieważ zawodnicy znaleźli się w tzw. grupie kontaktu 1. Chodzi o osoby, które spędziły ponad 15 minut twarzą w twarz z zakażonym lub znajdowali się razem z nim przez ponad 30 minut w zamkniętym pomieszczeniu.

Tego samego dnia media doniosły o problemach kolejnej reprezentacji. Tym razem chodziło o gospodarzy – Niemców. W sztabie Stefana Horngachera wykryto jeden pozytywny wynik. Zakażony był fizjoterapeuta. Jednak sanepid uznał, że pozostali reprezentanci mogą wziąć udział w zawodach.

Polacy nie wezmą udziału w inauguracji 69. Turnieju Czterech Skoczni. Kibice oburzeni

Sytuację komentował dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. – Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa otrzymała osoba, która podróżowała osobno. Nie miała żadnego kontaktu, ani z zawodnikami, ani z członkami sztabu kadry – powiedział rozmowie z WP SportoweFakty.

To jednak nie przekonało kibiców. – „Częściowo” pozytywny wynik badania u Klemensa Murańki spowodował jednak wykluczenie reprezentacji Polski z pierwszego konkursu TCS. „Gdzie tu sprawiedliwość?” – czytamy w jednym z komentarzy pod artykułem.

„Są równi i równiejsi” – napisał inny internauta. „Gdyby to był pojedynczy konkurs PŚ to bym to jeszcze zrozumiał. Ale zabraniać zdrowym skoczkom występu w Oberstdorfie i tym samym skazywać już na brak możliwości walki o TCS…” – zauważył autor kolejnego komentarza. Następny internauta zauważył ironicznie, że w tegorocznym TCS zwyciężył niemiecki sanepid.

Kamil Wolnicki z „Przeglądu Sportowego” zwrócił uwagę na zastanawiającą decyzję służb. Jeśli została ona podjęta zgodnie z niemieckimi przepisami, wówczas oznaczałoby to, że fizjoterapeuta pracował prawdopodobnie… zdalnie.