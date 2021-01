Nie żyje polski pacjent szpitala w Plymouth (Wielka Brytania). „Pan Sławek zmarł… Brak słów na to wszystko” – napisała Krystyna Pawłowicz. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma żal do przedstawicieli drugiej strony.

Pan Sławomir przebywał w brytyjskim szpitalu od listopada ubiegłego roku, kiedy doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Mężczyzna znajdował się w stanie wegetatywnym i zdaniem miejscowych lekarzy miał niewielkie szanse na powrót do niskiego poziomu świadomości. Brytyjskie sądy zezwoliły szpitalowi na odłączenie mężczyzny od aparatury (podającej żywność).

Na takie rozwiązanie zgodziła się żona i dzieci mężczyzny, jednak przeciwnego zdania była matka i dwie siostry. W reakcji na nagłośnienie sprawy przez media władze Polski zadeklarowały chęć przetransportowania Polaka do kraju. Niestety podjętych działań nie udało się doprowadzić do końca. We wtorek po południu pacjent szpitala w Plymouth zmarł.

Informację potwierdziła w rozmowie z Polską Agencją Prasową rodzina mężczyzny.

Wiadomość o śmierci Polaka wywołała mnóstwo komentarzy w mediach społecznościowych. Rozgoryczenia nie kryje Krystyna Pawłowicz, która w ostatnich dniach zaangażowała się w nagłaśnianie sprawy pacjenta.

„Pan Sławek zmarł… Brak słów na to wszystko… Świeć Panie nad jego duszą, miej litość za Jego udręczone ciało” – napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

miej litość za Jego udręczone ciało. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) January 26, 2021

Jeden z internautów skrytykował przedstawicieli polskiego rządu, za nieskuteczność. „Mnie poraża słabość naszego rządu” – napisał. Pawłowicz stanęła jednak w obronie władz. „Brytyjskiego szpitala i rządu GB, którzy robili wszystko, by umarł. Nie uwzględnili żadnego wniosku polskich władz, żadnego. Milczeli sobie…” – stwierdziła.

Brytyjskiego szpitala i rządu GB,którzy robili wszystko,by umarł.Nie uwzględnili żadnego wniosku polskich władz,żadnego.Milczeli sobie…Nie szczuj więc trolu — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) January 26, 2021