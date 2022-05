Oszuści poszukują coraz to nowych sposobów, by dobrać się do naszych pieniędzy. Szczególnie cenne są oczywiście dane bankowe, które mogą umożliwić wyczyszczenie naszych kont. Policja przestrzega przed kolejnym sposobem, na który bardzo łatwo się naciąć.

Tym razem oszuści podszywają się pod firmy kurierskie. Wysyłają do klientów SMS-y informujące o niewielkiej niedopłacie za przesyłkę. A że mnóstwo osób zamawia dzisiaj produkty z internetu, łatwo trafić na kogoś, kto faktycznie czeka na paczkę. „Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić jest bardzo niska. Treść takiej wiadomości może być następująca: Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 1,99 PLN. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność klikając w link…” – czytamy na policyjnej stronie.

Funkcjonariusze przestrzegają przed klikaniem w takie linki. Mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie lub przekierowywać na stronę łudząco podobną do strony banku lub operatora płatności. „W ten sposób nasze loginy i hasła do kont lub aplikacji bankowych dostają się w niepowołane ręce. W efekcie nasze konto bankowe może zostać wyczyszczone do zera” – czytamy.

Policja apeluje po raz kolejny, by dokładnie weryfikować miejsca, w których podajemy swoje dane, szczególnie te bankowe. „Apelujemy o dokładne czytanie wiadomości tekstowych od rzekomych kurierów, operatorów sieci komórkowych lub innych firm. Pamiętajmy, aby nie wchodzić w przesłane linki, nie podawać kodów BLIK lub danych z kart płatniczych. Powinniśmy najpierw zweryfikować otrzymane informacje. Zajmie to nam parę minut, a może uchronić nasze ciężko zaoszczędzone pieniądze” – informują funkcjonariusze.

Źr.: Policja.pl