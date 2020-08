Nawet 500 złotych mandatu grozi za niedostosowanie się do przepisów dotyczących obowiązku zasłaniania ust i nosa m.in. w sklepach. Minister zdrowia na antenie Programu 1 Polskiego Radia zapowiedział, że już dziś rozpoczynają się kontrole policji i sanepidu.

Policja i sanepid już dziś rozpoczynają kontrole w sklepach. Funkcjonariusze będą sprawdzać, jak przestrzegane są przepisy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w zamkniętych miejscach publicznych.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział na antenie Radiowej Jedynki, że konieczne jest przypomnienie Polakom o obowiązujących przepisach. „W tym tygodniu rozpoczynamy kontrole w sklepach. Niestety, trzeba przypomnieć ludziom, że to jest obowiązujące prawo” – powiedział.

Szumowski zaznaczył, że nie ma medycznych przeciwwskazań do noszenia maseczek. Jeśli ktoś czuje się z nią niekomfortowo, może nosić również przyłbicę. „Nie ma żadnych danych, które by mówiły, że noszona maseczka zmniejsza ilość tlenu, który dochodzi do człowieka. Medyczne przeciwwskazania można policzyć na palcach jednej ręki. Jeśli ktoś czuje dyskomfort nosząc maseczkę, może nosić przyłbicę” – mówił.

Źr.: Polskie Radio