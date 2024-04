Małgorzata Sokołowska, policjantka aktywna w mediach społecznościowych, pokazała, w jaki sposób złodzieje mogą oznaczać mieszkania. Zaapelowała do wszystkich, aby byli czujni.

Sokołowska od wielu lat opowiada internautom o swojej pracy w policji za pośrednictwem profilu „Z pamiętnika policjantki”. Opisuje tam swoje zmagania, publikuje przemyślenia, a także przestrogi dla zwykłych obywateli. Ostatnio zrobiła to po raz kolejny.

W swoim wpisie policjantka pokazała, w jaki sposób złodzieje mogą oznaczać mieszkania, które następnie planują obrabować. Chodzi o wpychanie w drzwi rozmaitych ulotek. Celem jest sprawdzenie czy te są na bieżąco wyciągane, czy jednak wiszą w drzwiach przez dłuższy czas. To wskazywałoby z kolei na to, że do mieszkania dawno nikt nie zaglądał.

– Jeżeli Twój sąsiad wyjechał na dłużej, to wyjmuj takie ulotki z jego drzwi. Poproś też o to samo podczas Twojej nieobecności – pisze Sokołowska w mediach społecznościowych. – A jeżeli jeszcze nie znasz swoich sąsiadów, to warto to nadrobić, bo czujny sąsiad, to jedno z najlepszych zabezpieczeń antywłamaniowych – dodaje.

Policjantka podkreśla, że kluczem jest to, aby „zwracać uwagę na nieznane oznaczenia i usuwać je, a także informować o tym sąsiadów i administrację budynku”. Warto przy tym być czujnym i nie bagatelizować żadnych oznak, które mogłyby wskazywać na to, że nasze mieszkanie znalazło się na celowniku złodziei.

