Co zrobi Izrael po ataku na Iran? Pojawiły się informacje, które nie nastrajają pozytywnie.

W nocy z soboty na niedzielę Iran zaatakował Izrael. Teheran użył w tym celu łącznie nawet ponad 300 dronów i rakiet. Jak podaje Izrael, podobno 99% z pocisków została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą.

– Nie mamy zamiaru kontynuować operacji przeciwko Izraelowi. W naszej opinii operacja została zakończona. Powodem tej operacji było przekroczenie przez syjonistyczny reżim czerwonych linii Iranu – powiedział szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Iranu gen. Mohammad Bagher.

Wiadomo również, że Iran uważa, iż każdy odwet ze strony Izraela spotka się z kolejnym uderzeniem Teheranu. – Nasza reakcja będzie znacznie szersza niż dzisiejsza akcja wojskowa, jeśli Izrael podejmie odwet przeciwko Iranowi – powiedział Bagher. Co teraz zrobi Izrael?

Co zrobi Izrael po ataku Iranu?

Na ten moment nie ma stuprocentowej pewności dotyczącej tego czy Izrael – pomimo gróźb ze strony Iranu – zdecyduje się przeprowadzić uderzenie odwetowe. Informacje w tej sprawie przekazuje stacja telewizyjna CNN z USA.

Zdaniem dziennikarzy Izrael ma odpowiedzieć Iranowi. W jakiej formie? Tego jeszcze nie ustalono. – Opcje zostaną szczegółowo omówione podczas niedzielnego posiedzenia gabinetu wojennego – miał powiedzieć w rozmowie z CNN jeden z izraelskich urzędników.

Nie wiadomo więc, co dokładne wydarzy się w najbliższym czasie na Bliskim Wschodzie. Pewne jest jedno, sytuacja znajduje się obecnie na krawędzi, a do eskalacji brakuje naprawdę niewiele. Trzeba uważnie śledzić to, co dzieje się w Izraelu i Iranie.

