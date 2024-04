Irański generał zabrał głos po ataku na Izrael. Teheran przeprowadził uderzenie za pomocą środków napadu powietrznego.

W nocy z soboty na niedzielę Iran zaatakował Izrael. Użyto w tym celu setek środków napadu powietrznego, takich jak m.in. drony oraz rakiety. Teraz głos w tej sprawie zabrał szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Iranu gen. Mohammad Bagher.

Z jego słów wynika, że Teheran „zakończył operację” przeciwko Izraelowi. – Nie mamy zamiaru kontynuować operacji przeciwko Izraelowi. W naszej opinii operacja została zakończona. Powodem tej operacji było przekroczenie przez syjonistyczny reżim czerwonych linii Iranu – powiedział wojskowy cytowany przez irańską agencję IRNA.

Wiadomo również, że Iran uważa, iż każdy odwet ze strony Izraela spotka się z kolejnym uderzeniem Teheranu. – Nasza reakcja będzie znacznie szersza niż dzisiejsza akcja wojskowa, jeśli Izrael podejmie odwet przeciwko Iranowi – powiedział Bagher. Co teraz zrobi Izrael?

Iranian Major General Bagheri: The operation was successfully completed



The reason for this operation was that the Zionist regime crossed Iran's red lines.



We see this operation as a complete result and there is no intention to continue the operation.



But if the Zionist regime… pic.twitter.com/zHC3vCtZTI