Politechnika Opolska, jako druga uczelnia w kraju, wprowadza aplikację Odznaka plus – międzynarodowy standard cyfrowego poświadczania zweryfikowanych osiągnięć i umiejętności – poinformowała rzecznik uczelni Anna Kułynycz.

Politechnika Opolska wprowadza internetową aplikację Odznaka plus Open Badges. Umożliwia ona gromadzenie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń m.in wyników uczenia się czy uzyskania różnych osiągnięć.

„Zasada jest prosta: system opiera się na cyfrowych odznakach z zakodowanymi i zabezpieczonymi informacjami niezbędnymi do identyfikacji tego, za co otrzymano daną odznakę, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Wgląd do systemu mają osoby z zewnątrz, jak np. rekruterzy, którzy np. chcą sprawdzić kompetencje kandydata” – wyjaśnia Anna Kułynycz.

Według prorektor Politechniki Opolskiej ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dr inż. Anety Kucińskiej-Landwójtowicz odznaka będzie narzędziem przydatnym także dla studentów.

„Oprócz dobrego wykształcenia, rynek pracy wymaga także innych, poświadczonych kompetencji, jak np. znajomość języka, doświadczenie w wolontariacie czy umiejętność pracy w grupie. Dlatego wprowadzamy odznaki, które są cyfrowym potwierdzeniem kompetencji uzyskanych poprzez np. pracę w kole naukowym, samorządzie studenckim, ale także efektów uczenia się – znajomości języków, a także doświadczeń zdobytych w ramach programu Eramsus czy wolontariacie” – wylicza Kucińska-Ladwójtowicz.

Odznaka plus związana jest z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Według doświadczeń innych krajów europejskich dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

