Politycy opozycji żartują sobie z Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi i zachowanie lidera Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej z udziałem szefa MON, Mariusza Błaszczaka.

Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak podczas dzisiejszej konferencji prasowej ogłosili najważniejsze założenia nowej Ustawy o obronie ojczyzny. Politycy partii rządzącej zapowiedzieli, że przyczyni się ona do wzmocnienia siły polskiej armii. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

Podczas konferencji miała miejsce sytuacja, która rozbawiła niektórych polityków opozycji. Chodzi o zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, który na jakiś czas zamknął oczy. Część przedstawicieli opozycji oraz środowisk z nią związanych śmiało się z tego faktu.

Kaczyński zasnął w obronie ojczyzny.



Przyśnił mu się stan wojenny. — Łukasz Kohut 🇪🇺 (@LukaszKohut) October 26, 2021

Usypiający głos ministra Błaszczaka. pic.twitter.com/ZrubZb7r3Q — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) October 26, 2021

Głos ws. zachowania polityków opozycji zabrał dziennikarz Marcin Dobski, który opublikował wpis na Twitterze. Zwrócił w nim uwagę na to, że drwiny przedstawicieli opozycyjnych ugrupowań są bardzo nie na miejscu. „Ten śpiący starszy pan was ogrywa, jak chce, drodzy politycy opozycji. To smutne, nie ma z czego się śmiać” – napisał Marcin Dobski.

Ten śpiący starszy pan was ogrywa, jak chce, drodzy politycy opozycji. To smutne, nie ma z czego się śmiać. — Marcin Dobski (@szachmad) October 26, 2021

W tym samym wypowiedziała się dziennikarka Estera Flieger. „To, że polityk przysypia na konferencji jest oczywiście wizerunkowo słabe. Ale ekscytacja „Kaczyński zasnął hehe” jest poniekąd zabawna: bo wygranie wyborów z przysypiającym panem to musi być bułka z masłem, czyż nie?” – napisała.