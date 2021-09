Ja mam dla nich prosty pomysł, mówię to w swoim imieniu, żeby nie było że to stanowisko Koalicji Obywatelskiej. Zróbta referendum – zaproponował Paweł Kowal na antenie RMF FM. To kolejny polityk KO, który wychodzi z taką propozycją.

Temat polexitu powrócił w polskich mediach za sprawą ostatnich eurosceptycznych wypowiedzi przedstawicieli obozu rządzącego. Najpierw organy unijne skrytykował wicemarszałek Ryszard Terlecki, komentując skierowanie wniosku Komisji Europejskiej do TSUE o ukaranie finansowe Polski za niewykonywanie wyroku ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

– Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia – oświadczył.

Szef klubu PiS przypomniał, że wraz z końcem stycznia ubiegłego roku struktury unijne opuściła Wielka Brytania. Brytyjczycy zdecydowali o tym w słynnym referendum ws. brexitu. – Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – podsumował Terlecki.

Autorem innej eurosceptycznej wypowiedzi był z kolei Marek Suski. – Polska nielegalna walczyła dzielnie podczas II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem niemieckim. Walczyliśmy też z okupantem sowieckim. Będziemy walczyć z okupantem brukselskim – zapowiedział polityk.

Do sprawy odniósł się Paweł Kowal z KO. – Oni dzisiaj próbują rozhuśtać opinię publiczną w kierunku niechęci do Unii Europejskiej, ale nie są w stanie tego zrobić, bo każde kolejne badanie pokazuje, że Polacy są za przynależnością do UE – mówił na antenie RMF FM.

Polityk KO zwrócił się do rządzących z propozycją przeprowadzenia referendum. – Ja mam dla nich prosty pomysł, mówię to w swoim imieniu, żeby nie było że to stanowisko Koalicji Obywatelskiej. Zróbta referendum. Jak im się Unia Europejska nie podoba, to niech zrobią referendum, to je przegrają dzisiaj sromotnie – stwierdził. Podobna propozycja padła kilka lat temu z ust Grzegorza Schetyny.