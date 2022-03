Jak można było się spodziewać w ramach sformowanego na Ukrainie Legionu Międzynarodowego walczą również polscy ochotnicy. W sieci pojawiło się nagranie, na którym kilku z nich podziękowało kibicom jednego z polskich klubów piłkarskich.

Nagranie opublikowano w mediach społecznościowych na profilu Fundacji Sergiusza Piaseckiego. Materiał trwa zaledwie kilka sekund. Widzimy na nim sześciu zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn. „Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Jesteście wielcy” – mówi jeden z nich.

Czytaj także: Szef MSZ apeluje: „Wzywam Federację Rosyjską do wycofania swoich wojsk z Ukrainy”

Do nagrania załączono opis, w którym podziękowano za dotychczasowe wsparcie. „Cześć, witam wszystkich. Polscy ochotnicy w Kijowie dziękują Fundacja IM. Sergiusza Piaseckiego oraz kibicom Lechii za wspólnie zbieranie funduszy na sprzęt taktyczny” – czytamy.

„Prosimy o dalsze wsparcie ochotników z Polski na Ukrainie. Zbieramy na hełmy, wkłady balistyczne do kamizelek kuloodpornych, celowniki do karabinów oraz inny osprzęt. W Kijowie jest wielu naszych rodaków którzy walczą aby za miesiąc rok czy dwa nasze matki córki czy żony nie musiały uciekać do Niemiec czy Szwecji” – napisano.

Polscy ochotnicy apelują też o dalsze wsparcie. „Wesprzyjmy ich bo ten sprzęt zwiększy ich szanse przeżycia na polu walki oraz zwiększy skuteczność na nim . Wysyłanie żywności ubrań leków też pomaga ale to jest niwelowanie skutków ataku na Ukrainę tak więc według nas lepiej pomóc bezpośrednio tym którzy walczą z tymi którzy do tej tragedii doprowadzili. Z góry bardzo dziękuje i proszę o pomoc oraz UDOSTĘPNIANIE !!!Możesz pomóc przekazując darowiznę przelewem bankowym, na nr konta: 11 1090 1098 0000 0001 4777 2669 z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”.” – czytamy.

Czytaj także: Biden: „Nie wycofuję swoich słów o Władimirze Putinie”

Źr. facebook