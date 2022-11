Anna Derewienko, komentatorka internetowa, która wypowiada się również m.in. na antenie TVP Info, wyraziła szokującą opinię. Chodzi o wysłanie polskich żołnierzy na wojnę, która toczy się na Ukrainie.

Opinia Anny Derewienko, która jest zapraszana do komentowania wydarzeń w programie „Jedziemy” w TVP Info, wstrząsnęła internetową opinią publiczną. To właśnie tam swój osąd zamieściła komentatorka. Dotyczył on wysłania polskich żołnierzy na krwawą wojnę, która toczy się obecnie za naszą wschodnią granicą.

– Rosjanie masakrują Ukrainę kolejnymi zmasowanymi atakami, a NATO udaje, że to jeszcze nie jest III wojna światowa i nie włącza się, obawiając się eskalacji. W tym trybie taka wojna zawita kiedyś do Polski, ale widocznie wszyscy już przygotowani. Dlaczego nie można zareagować? – napisała Derewienko na swoim profilu społecznościowym, a jej wypowiedź błyskawicznie została podana dalej.

Pani Derewienko wie, że sama na wojnę nie pójdzie, więc wysyła naszych żołnierzy. Może już czas przenieść się na Instagram? https://t.co/zDb7zNEiav — Lila (@Lilianna_Lila_) October 31, 2022

Na tym jednak nie koniec. Internauci wychwycili bowiem jeszcze bardziej subiektywną opinię, którą wyraziła komentatorka. Stwierdziła bowiem wprost, że gdyby to od niej zależało, polscy żołnierze już przebywaliby za naszą wschodnią granicą, jako bezpośrednia pomoc militarna dla ukraińskich wojsk.

Użytkownicy Twittera zauważają, że stawianie takich sądów w obecnych realiach jest bardzo niebezpieczne. Może bowiem zostać wykorzystane np. przez rosyjską propagandę, która tylko czeka na takie „kąski” po to, by budować swoją absurdalną narrację na użytek wewnętrzny.