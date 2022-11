Mecz Polska – Arabia Saudyjska 2:0 zapadnie głęboko w pamięci polskich kibiców. Biało-Czerwoni zdobyli trzy punkty. Po meczu wyłoniony został najlepszy piłkarz spotkania. Kto otrzymał tytuł?

Spotkanie Polska – Arabia Saudyjska (2:0) dostarczyło kibicom wielu emocji. Polacy przez dłuższą część pierwszej pomocy znajdowali się pod wielką presją rywala z trudem odpierając ataki. Ratował nas świetnie dysponowany Wojciech Szczęsny.

Polacy ostatecznie wykorzystali swoją szansę. Po pierwszej bramce zmieniła się nasza taktyka. Gra stała się bardziej otwarta, stąd też więcej szans pod bramką rywali. Naszym napastnikom brakowało jednak szczęścia. Arkadiusz Milik uderzył w poprzeczkę, zaś Robert Lewandowski w słupek.

Kapitan naszej reprezentacji trafił jednak ostatecznie do siatki w 82. minucie meczu. To właśnie Lewandowski, obok Szczęsnego był wymieniany jako główny kandydat do nagrody dla najlepszego zawodnika meczu. Ostatecznie to właśnie Lewy dostał tytuł.

Mamy to!!! 💥 Polska wygrała z Arabią Saudyjską. Mamy 4 punkty 🤩



⚽ Zieliński i Lewandowski ⚽



2:0 #POLKSA 🇵🇱🆚🇸🇦 pic.twitter.com/Msm0EqFCWb — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) November 26, 2022

Wojciech Szczęsny mistrz precyzyjnej lagi i ciętej riposty😂😂😂😂👇👇👇#POLKSA pic.twitter.com/6CeDNvmi5W — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) November 26, 2022