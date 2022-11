Mecz Polska – Meksyk za nami. Biało-Czerwoni zremisowali w pierwszym spotkaniu na mundialu. Internet zalała fala komentarzy. Sądząc po ich treści, najwięcej emocji budzi niewykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. – Lewandowski zmarnował karnego, ale sam swoim sprytem go zarobił – przekonuje Marek Koźmiński.

Nie tak kibice reprezentacji Polski wyobrażali sobie mecz otwarcia na Mistrzostwach Świata w Katarze. Biało-Czerwoni co prawda zdobyli jeden punkt, ale spotkanie z Meksykiem z pewnością nie należało do udanych.

Sądząc po komentarzach wielu kibiców jest rozczarowanych, ale wciąż mnóstwo Polaków trzyma kciuki za podopiecznych Czesława Michniewicza. Najwięcej emocji budzi zdecydowanie sytuacja z drugiej połowy meczu, kiedy to rzutu karnego nie wykorzystał Robert Lewandowski.

– Lewandowski zmarnował karnego, ale sam swoim sprytem go zarobił. Nie chcę go za to rozliczać. Na boisku wiało nudą. Z drugiej stronu graliśmy wyrachowanie i dobrze z tyłu, będzie nas trudno pokonać, ale dzisiaj nie zasłużyliśmy na 3 pkt – podkreślił Marek Koźmiński w rozmowie z Radiem ZET.

W sieci znalazło się wiele komentarzy na temat dzisiejszego piłkarskiego wieczoru…

Jest niedosyt z powodu remisu, ale cały czas uważam, że nasze Orły jeszcze namieszają na tym mundialu. W sobotę 3 punkty z Arabią Saudyjską, a potem wielki pojedynek: Lewandowski vs Messi. Damy radę! 🇵🇱 — Jan Strzeżek (@JanStrzezek) November 22, 2022

Messi strzelił karnego i Argentyna przegrała.



Lewy nauczony jego błędami nie strzelił i mamy punkt. I kto się teraz śmieje? — Maciek (@SBorsuka) November 22, 2022

Bez bramek. Cenny punkt dla Polski do tabeli.



0:0 #MEXPOL 🇲🇽🆚🇵🇱



Jak jednym słowem opiszecie to spotkanie? 🧐 pic.twitter.com/MDxPK2fPLw — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) November 22, 2022

Lewizna. — Bartłomiej Graczak (@bgraczak) November 22, 2022