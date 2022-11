W Łodzi odbędzie się posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE. Dotąd w spotkaniu takiego szczebla uczestniczył szef rosyjskiej dyplomacji. Tym razem jednak Polska zapowiedziała, że nie wyda wizy Siergiejowi Ławrowowi. Rosjanie zareagowali nerwowo i wydali oświadczenie z ostrym stanowiskiem.

Polska nie zamierza wydawać wizy Ławrowowi, bo jest on objęty sankcjami Unii Europejskiej z powodu rosyjskiej napaści na Ukrainę. „Oczekujemy, że Federacja Rosyjska wybierze członków swej delegacji zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami” – mówi informator agencji AP w polskiej prezydencji OBWE.

Rosjanie wydali oświadczenie z ostrym stanowiskiem. „Politycy, którzy mają zdrowy rozsądek, podzielają stanowisko strony rosyjskiej w sprawie niedopuszczalności takich działań i dokonają pryncypialnej oceny takich posunięć” – napisano w oświadczeniu. Moskwa nazwała w nim polskie przewodnictwo „antyprezydencją” i stwierdziła, że Warszawa „postawiła procedury unijne ponad zobowiązania OBWE”.

„Przez cały rok, zamiast wzmacniać OBWE, Warszawa z oddaniem rujnowała jej fundamenty i robiła wszystko, co możliwe, by podkopać fundamentalną dla organizacji kulturę konsensusu i stymulować niebezpieczne odśrodkowe trendy” – piszą Rosjanie. „Staraniami prezydencji w organach tworzących politykę zapanował chaos. Tym samym wykazano całkowitą niezdolność do sprawowania tak odpowiedzialnego stanowiska. Warszawa nie tylko się skompromitowała, ale także wyrządziła nieodwracalne szkody prestiżowi organizacji jako całości” – dodano.

Źr. interia