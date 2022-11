Czy we wtorek polska obrona powietrzna zawiodła? Kontrowersyjną opinią w tej sprawie podzielił się Marcin Wyrwał z Onet.pl. Dziennikarzowi odpowiedział były dowódca GROM gen. Roman Polko.

„Celowo lub nie, Rosjanie przetestowali system obrony przeciwrakietowej NATO. Ten test oblaliśmy na całej linii. I Rosjanie o tym wiedzą” – napisał we wtorkowy wieczór Marcin Wyrwał. Dziennikarz Onet.pl zareagował w ten sposób na informacje o eksplozji w miejscowości Przewodów.

Czy we wtorek polska obrona powietrzna zawiodła?

Wyrwał – tak

Jurasz – ani tak, ani nie

No to rozmawiamy i wymieniamy się argumentami.

Rozmawiajmy do siebie, a nie obok siebie. https://t.co/giVPo9K3Og — Marcin Wyrwał (@Wyrwal) November 16, 2022

Na wpis dziennikarza zareagował były dowódca GROM gen. Roman Polko. – Chyba czytaliśmy artykuł tego samego autora, mistrza defetyzmu, krytyka Grotów, później (osoby popierającej teorię, że – red.) „Ukraina przegrywa tą wojnę” – przypomniał wojskowy w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

– Można by cytować te tytuły, które rzeczywiście wpisują się w propagandę wewnątrzkremlowską, co tu dużo ukrywać. Z tego, co w tej chwili się dowiadujemy, to nawet nie eksplodowała sama rakieta, tylko na terytorium Polski spadły po prostu szczątki i eksplodowało – podkreślił.

Gen. Polko nie zgadza się z tezą o porażce polskiej obrony. – Z pewnością nie ma mowy o tym, że polska obrona powietrzna czy systemy rozpoznania zawiodły. Po pierwsze, AWACS (Statek powietrzny wczesnego ostrzegania – red.) był w powietrzu i pokazał trajektorię lotu. Po drugie, to zdarzenie pokazało, że NATO nie manipuluje, nie oszukuje, nie mówi o prowokacjach, kiedy tych prowokacji nie ma – zauważył.

– Na szczęście nie był to rosyjski atak. Pamiętamy, jak Rosja kłamała przy zestrzeleniu samolotu pasażerskiego, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Tym razem, ponieważ nie była to rakieta wystrzelona przez Rosjan, NATO walcząc z dezinformacją, walczy prawdą i natychmiast podaje w praktyce, co się stało – dodał.

– Tym razem, ponieważ nie była to rakieta wystrzelona przez Rosjan, NATO walcząc z dezinformacją, walczy prawdą i natychmiast podaje w praktyce, co się stało. Nie jest tak, że Polska się nie sprawdziła, bo mamy systemy w pełnej gotowości i (sugestie o niezdolności do obrony – red.) to jest znów jakieś działanie destrukcyjne. Co nie zmienia faktu, że dobrze byłoby wzmocnić obronę powietrzną – przekonuje.