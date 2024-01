Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego rozpoczęła rekrutację na 49. Polską Wyprawę Antarktyczną. Chętni mogą zgłaszać się do 23 lutego. Poszukiwani są m.in. lekarz/ratownik medyczny, elektryk, informatyk, operator łodzi i szef kuchni.

Załoga Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego składa się z dwóch grup: zimującej i letniej – przypomina stacja w informacjach rekrutacyjnych.

Grupa zimująca pracuje przez cały rok (od października do listopada kolejnego roku) i składa się z ok. 8-10 osób, natomiast grupa letnia działa od listopada do końca marca. Chociaż poszukiwane są osoby mające konkretne kompetencje i zadania do wykonania, stacja podkreśla, że chętni powinni wziąć pod uwagę to, że w trakcie pobytu „wszyscy robią wszystko w miarę swoich możliwości i uprawnień, ponieważ niezbędna jest praca zespołowa”.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się najprawdopodobniej w marcu i kwietniu, natomiast w maju wybrani kandydaci przejdą badania lekarskie. Przygotowania do wyprawy potrwają od czerwca do września – zaplanowano wówczas np. szkolenia. Wyprawa wyruszy na stację jesienią.

Jak podała stacja, grupę zimową tworzą: kierownik wyprawy, energetyk/elektryk, mechanik maszyn budowlanych, elektronik/opiekun sprzętu naukowego, lekarz/ratownik medyczny/pielęgniarz, obserwator ekologiczny, konserwator/opiekun infrastruktury technicznej oraz operator łodzi – zodiak driver (czyli osoba odpowiadająca za to, żeby pracownicy stacji mogli bezpiecznie dostać się drogą morską na miejsce badań).

Z kolei w skład grupy letniej wchodzą: szef kuchni, pomoc kuchenna/opiekun części socjalnej, operator bezzałogowych statków powietrznych oraz operator PTS.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w ogłoszeniu o naborze, którego treść jest publikowana na stronach: Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Stacji oraz jej profilu na Facebooku.

Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego rozpoczęła działalność 26 lutego 1977 roku i funkcjonuje nieprzerwanie do chwili obecnej. Jest to całoroczna stacja naukowo-badawcza nad Zatoką Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych.

Jej działalność badawcza obejmuje m.in.: monitoring meteorologiczny, ekologiczny i hydrologiczny, monitorowanie struktury ziemskiego pola elektrycznego, badania ruchu turystycznego w obszarach polarnych, monitoring zanieczyszczeń wody i opadów atmosferycznych, badania geochemiczne. Naukowcy stacji badają także położone na Wyspie Króla Jerzego Jeziorko Imbirowe, a także prowadzą monitoring cielenia Lodowca Lange.