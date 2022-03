Artykuł 5 jest dla nas obowiązkiem świętym i możecie na to liczyć. Za wolność waszą i naszą! – podkreślił prezydent USA Joe Biden. Amerykański przywódca zwrócił uwagę, że Władimir Putin chciał podzielić NATO, jednak to mu się nie udało…

Prezydent USA Joe Biden przebywa z wizytą w Polsce od piątku. Dzisiaj gościł m.in. w Pałacu Prezydenckim prezydenta Andrzeja Dudy. W trakcie swojego wystąpienia dał jasno do zrozumienia, że Polska może liczyć na pomoc USA.

– Zdolność Ameryki do sprostania oczekiwaniom świata opiera się też na Europie zjednoczonej. Nie możemy się zdystansować od tego co się dzieje w Europie. Stabilna Europa jest rzeczą krytycznie ważną dla USA. Musimy być w ciągłym kontakcie, wiedzieć co razem robimy – podkreślił.

Biden wprost zapewnił o wsparciu USA dla sojuszników NATO. – Art. 5 jest dla nas świętym obowiązkiem, świętym. Dotyczy to każdego z członków NATO – stwierdził.

-Dziękowałem prezydentowi na dole, za to, że najważniejszym kryterium jest to, że NATO powinno być w pełni zjednoczone. Żadnych podziałów. Wszystko robimy unisono i trzymamy się tej samej nuty – dodał.

Biden przekonuje, że Putin liczył na podział NATO w czasie próby. Stało się odwrotnie. Dlatego ważne jest, zdaniem prezydenta USA, by utrzymać partnerstwo.

– Jesteśmy świadomi, że Polska przyjęła na siebie wielką odpowiedzialność ale ona jest nasza wspólna. Musimy być w nieustannym kontakcie jak zgrywać nasze wysiłki – powiedział.

– Chcę podziękować panu prezydentowi, że jest pan otwarty na współpracę i informuje nas o tym co myślą Polacy i co was niepokoi. Artykuł 5 jest dla nas obowiązkiem świętym i możecie na to liczyć. Za wolność waszą i naszą! – podsumował Biden.