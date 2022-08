Witold Gadowski, polski dziennikarz, skomentował śmierć Darii Dugin. Córka rosyjskiego ideologa Aleksandra Dugina zginęła w zamachu przeprowadzonym pod Moskwą.

Daria Dugin zginęła w zamachu, który przeprowadziły nieznane osoby. Kobieta była córką Aleksandra Dugina, kremlowskiego ideologa, którego uważa się za „duchowego przewodnika” Władimira Putina. Niektóre źródła wskazują nawet, że celem ataku miał być sam Dugin, jednak mężczyzna ostatecznie jechał innym pojazdem.

Niedawno informację ws. zdarzenia, do którego doszło pod Moskwą podała agencja prasowa TASS. Jej dziennikarze ustalili, pozyskując informacje od anonimowego przedstawiciela rosyjskich służb, że samochód, w którym siedziała córka Dugina eksplodował po zdalnej detonacji ładunku.

– Ustalono, że bomba w samochodzie Dugina została zdalnie zdetonowana. Przypuszczalnie samochód był monitorowany, a jego ruch kontrolowany – informuje TASS, która powołuje się na anonimowe źródło w rosyjskich organach ścigania.

Czytaj więcej: Nowe informacje ws. zamachu na córkę Dugina! Zaskakujące wieści

Gadowski: to akt terroryzmu

Głos ws. wydarzeń na przedmieściach Moskwy zabrał polski dziennikarz Witold Gadowski. Mężczyzna przyznał, że to, co wydarzyło się z autem córki Dugina, to akt terroryzmu.

– Zabicie 29 – letniej córki Dugina jest aktem terroryzmu. Nie chcę działać w systemie myślenia: jeśli mordują dzieci ideologów zbrodni, to wspaniale. Mord rodzi mord – tak nie naprawi się świata. Zabijanie agresorów w walce rozumiem…ale czy to mieści się w tej kategorii? – napisał na Twitterze, a jego wpis wywołał burzę.

Zabicie 29 – letniej córki Dugina jest aktem terroryzmu. Nie chcę działać w systemie myślenia: jeśli mordują dzieci ideologów zbrodni, to wspaniale. Mord rodzi mord – tak nie naprawi się świata. Zabijanie agresorów w walce rozumiem…ale czy to mieści się w tej kategorii? — witold gadowski (@GadowskiWitold) August 22, 2022

– Jakbym czytał lewackiego pacyfistę. To walkę prowadzi się tylko z karabinem w ręku? Czyli zabicie żołnierza na froncie jest ok ale tego, który go tam wysłał to już akt terroru? Zabicie Kutschery to był akt terroru? – odpisał Gadowskiemu jeden z internautów.

Kutschera był wysokim urzednikiem okupacyjnej administracji. Proszę być uczciwym — witold gadowski (@GadowskiWitold) August 22, 2022

– Milczałbym jednak – dodał kolejny z komentujących.