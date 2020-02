Tego dnia 28-latek z pewnością nie będzie wspominał dobrze. Polak, który od niedawna pracuje dla firmy przewozowej w Holandii, zniszczył most w miejscowości Hazerswoude-Dorp. Tłumaczył, że źle poprowadziła go nawigacja.

Do całego zdarzenia doszło w miejscowości Hazerswoude-Dorp w Holandii. 28-latek pracujący dla holenderskiej firmy przewozowej zignorował znaki, które zakazywały wjazdu na most pojazdom wyższym niż 3 metry. Kierowca wjechał na most zwodzony całkowicie go niszcząc.

Polak tłumaczył później policjantom, że właśnie tą trasą prowadziła go nawigacja. Nie zwalnia to jednak z obowiązku patrzenia na znaki. Kierowca nie mógł pojechać również inną trasą, ponieważ odbywały się tam roboty drogowe.

Op de Burgemeester Warnaarkade in Hazerswoude Dorp heeft een vrachtwagen zich vast gereden op een brug. De schade is groot. pic.twitter.com/MrWL1KSVox — 112HM.nl (@112HM) February 5, 2020

Ciężarówka, którą kierował 28-latek, całkowicie utknęła na przeprawie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale do jej uwolnienia konieczne było użycie dźwigu, za pomocą którego zdementowano elementy mostu. Teraz mostem mogą poruszać się jedynie piesi i rowerzyści, samochody będą mogły przez niego przejechać dopiero po odbudowie.

Pocieszający dla polskiego kierowcy może być fakt, że nie on pierwszy zdewastował most. Jak podają lokalne media, w ciągu ostatnich pięciu lat na moście utknęły jeszcze dwie inne ciężarówki.

Na zo'n 6 uur is de vrachtwagen weer los en kan hij zijn weg weer vervolgen. De brug blijft voorlopig afgesloten. #HazerswoudeDorp pic.twitter.com/eNGRMYB0mH — 112HM.nl (@112HM) February 5, 2020

Źr.: o2, Twitter/112HM.nl