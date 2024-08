Ks. Daniel Wachowiak komentuje koncert Taylor Swift w Polsce. Nawiązał do fanów, którzy brali udział w wydarzeniu.

Koncert Taylor Swift w Polsce odbił się szerokim echem. Gwiazda pop budzi ogromne emocje i ma gigantyczną liczbę fanów w naszym kraju. Jej przyjazd nad Wisłę zrozumiale wywołał więc spore zainteresowanie i liczne komentarze.

Głos w tej sprawie zabrał m.in. ks. Daniel Wachowiak, duchowny z Wielkopolski, który aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, a szczególnie w serwisie „X”. Ksiądz nawiązał do koncertu, który 1 sierpnia odbył się na Stadionie Narodowym.

Ks. Wachowiak nawiązał bezpośrednio do ludzi, którzy wzięli udział w tym głośnym wydarzeniu. To im poświęcił swój wpis, który ostatecznie opublikował na swojej platformie społecznościowej.

– Dobrze, że wielu młodych cieszyło się z udziału w koncercie Swift. Niemniej boli, że niektórzy z nich, przeżywając słowa artystki w jęz.polskim, niezwykłą atmosferę wydarzenia etc. potrafią szydzić z tego, co ważne dla innych: godziny śmierci JP2, wyśmiewać cześć do Papieża, itp – napisał.

Dobrze, że wielu młodych cieszyło się z udziału w koncercie Swift. Niemniej boli, że niektórzy z nich, przeżywając słowa artystki w jęz.polskim, niezwykłą atmosferę wydarzenia etc. potrafią szydzić z tego, co ważne dla innych: godziny śmierci JP2, wyśmiewać cześć do Papieża, itp. — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) August 2, 2024

