Profesor Piotr Kuna, polski lekarz, był gościem telewizji Polsat News. Podczas rozmowy mówił o szczepionce przeciwko Covid-19 oraz jej skuteczności.

Liczba zakażeń koronawirusem w naszym kraju cały czas rośnie. Jest ich coraz więcej, a rząd coraz głośniej mówi o możliwości wprowadzenia kolejnych obostrzeń. To wszystko dzieje się pomimo tego, iż Polacy regularnie szczepią się przeciwko Covid-19.

O szczepionce przeciwko Covid-19 na antenie Polsat News mówił polski lekarz profesor Piotr Kuna. Jego zdaniem, co do preparatu, „pomyliliśmy się wszyscy”. Dlaczego?

„Pomyliliśmy się wszyscy. Szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie chroni przed ponownym zakażeniem, natomiast chroni przed rozwojem niewydolności oddechowej, zapaleniem płuc i zgonem” – powiedział profesor Piotr Kuna.

– Pomyliliśmy się wszyscy. Szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie chroni przed ponownym zakażeniem, natomiast chroni przed rozwojem niewydolności oddechowej, zapaleniem płuc i zgonem – powiedział. prof. Piotr Kuna w programie #GoscWydarzenhttps://t.co/bSdgipw18b — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) October 20, 2021

Profesor Kuna nie ma jednak wątpliwości, że Covid-19 z czasem stanie się chorobą sezonową, porównywalną do grypy. „Uważam, że będzie tak jak z grypą. (…) Wirus będzie coraz słabszy, ale jednocześnie będziemy wszyscy wytwarzać własną odporność i pamięć immunologiczną. choroba będzie przechodzić coraz łagodnej. To będą objawy przeziębienia, to będzie koronawirus, ale ludzie przestaną umierać” – powiedział lekarz.

Polski lekarz zdradził również, kiedy będziemy mogli mówić o końcu pandemii. Jego zdaniem nastąpi to wówczas, gdy zaczniemy traktować koronawirusa jako infekcję sezonową.