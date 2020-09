Profesor Paweł Gancarczyk z Instytutu Sztuki PAN otrzymał nominację do prestiżowej organizacji naukowej Academia Europaea. To szansa na szeroką promocję polskich badań muzykologicznych na forum międzynarodowym – ocenia naukowiec.

Academia Europaea – powołana w 1988 roku z inicjatywy Royal Society organizacja – zrzesza wybitnych ekspertów z wszystkich dziedzin nauki, w tym laureatów Nagrody Nobla. Academia Europea zajmuje się opiniowaniem i doradzaniem w tematyce naukowej (współpracuje m.in. z Komisją Europejską).

„Powołanie traktuję jako wyraz zaufania okazany przez badaczy muzykologii i historii sztuki. To oni głosowali za moim przystąpieniem do Academia Europaea, co świadczy o tym, że moja międzynarodowa działalność jest dostrzegana” – komentuje prof. Paweł Gancarczyk cytowany w komunikacie Polskiej Akademii Nauk.

Wyróżniony badacz kieruje Zakładem Muzykologii w Instytucie Sztuki PAN. Pracuje też jako redaktor naczelny magazynu „Muzyka” i serii „Ikonografia Muzyczna. Studia i Materiały”. Jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Sztuce PAN.

„Przystąpienie do tej społeczności to szansa na dalsze rozwijanie kontaktów międzynarodowych – np. poprzez wspólną organizację konferencji. To z kolei pozwoli na dalsze promowanie polskiej muzykologii na świecie” – zauważa profesor Gancarczyk.

Wśród polskich członków Academia Europaea są także m.in. profesorowie: Janusz Bujnicki, Agnieszka Chacińska, Tomasz Dietl, Jerzy Duszyński, Michał Kleiber, Marta Miączyńska, Marcin Nowotny czy Maciej Żylicz.

Instytut Sztuki PAN to interdyscyplinarna instytucja naukowa, w której prowadzone są badania i dokumentacje z zakresu historii sztuki, muzykologii, teatrologii, filmoznawstwa i antropologii kultury.

Instytut może się pochwalić największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolekcją archiwów. Prowadzi prace nad digitalizacją historycznych materiałów dźwiękowych i fotografii.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl