Kluczowy do walki z koronawirusem enzym rozpracował prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej. To ważny krok do opracowania szybszych testów wykrywających wirusa oraz szczepionek. Wyniki badań udostępnione zostały za darmo.

Proteaza SARS-CoV-2 Mpro to enzym badany przez zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. Marcina Drąga. To właśnie on został rozpracowany przez badaczy. „Jest to właśnie to najważniejsze białko – wśród wielu zidentyfikowanych – o którym tajemniczo mówią firmy poszukujące superszybkiego testu diagnostycznego” – powiedział.

Jak zaznaczył naukowiec, „jeśli enzym potraktujemy jako zamek, to my do niego dorobiliśmy klucz”. Wyjaśnił, że jeśli udałoby się opracować lek hamujący aktywność enzymu, umożliwiłoby to skuteczną walkę z koronawirusem. Wcześniej analogicznie udało się bowiem pokonać poprzednią epidemię koronawiursa, czyli SARS.

Prof. Drąg wyjaśnił, że badanie enzymu to efekt współpracy z grupą prof. Rolfa Hilgenfelda z Lubeck University w Niemczech. Naukowcy wspólnie badali między innymi wirus Zika, dengę oraz wirus Zachodniego Nilu. „Na początku lutego tego roku, kiedy tylko prof. Hilgenfeld uzyskał enzym – proteazę koronawirusa SARS-CoV-2 – przywiózł mi ją do Wrocławia. Wtedy zaczęliśmy ją bardzo dokładnie badać” – przyznał.

Naukowiec udostępnia wyniki. „Nie patentowaliśmy tego”

Naukowiec powiedział, że wyniki jego badań są jedną z najważniejszych informacji, jakie obecnie można uzyskać o tym enzymie. „Możemy powiedzieć, czy to są aminokwasy duże, mały, hydrofobowe czy zasadowe. Możemy też stworzyć mapę najważniejszego miejsca tego enzymu i dopasowywać do niego choćby leki, które już znajdują się na rynku” – powiedział.

Badania Polaka mogą przyczynić się teraz do opracowania znacznie szybszych testów diagnostycznych do wykrywania koronawirusa. Mogą również umożliwić utworzenie szczepionki. Co istotne, wyniki badań zostały opublikowane w sieci za darmo. „Nie patentowaliśmy tego. (…) To jest prezent z mojego laboratorium dla wszystkich zainteresowanych” – dodał.

Publikację można zobaczyć pod TYM adresem.

Źr.: Onet, TVP Info