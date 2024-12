Są nowe informacje ws. Sebastiana Walukiewicza. Reprezentant Polski podczas weekendowego meczu Serie A pomiędzy Torino a Bologną, nagle osunął się na murawę.

Sebastian Walukiewicz wyszedł w podstawowej jedenastce swojego zespołu – Torino na weekendowy mecz włoskiej Serie, w której on i jego koledzy mierzyli się z Bologną. W pewnym momencie, w pierwszej połowie spotkania, bez żadnego kontaktu z rywalem zawodnik z Polski osunął się na murawę. Zszokowało to kibiców oraz innych zawodników.

Dodatkowo niepokojący był fakt, że defensor reprezentacji Polski trzymał się za klatkę piersiową. Na boisko natychmiast wbiegli ratownicy medyczni. Sędzia zdecydował o przerwaniu meczu. Polak cały czas był przytomny, jednak nie był w stanie samodzielnie opuścić boiska. Przewieziono go do szpitala.

DAZN e la vergogna delle telecronache "da tubo": Walukiewicz ha un malore in campo, il telecronista non se ne accorge ma non può accertare l'accaduto e rimanda tutti ai ragguagli nella app a fine partita

Inutile dire che il commentatore non ha alcuna colpa: non è allo stadio e di… pic.twitter.com/CGowcn3SsD