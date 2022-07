UW znalazł się w pierwszej setce najlepszych uczelni świata w kategorii fizyka, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uplasowała się na pozycji między 101-150 w dziedzinie weterynarii w rankingu szanghajskim – poinformował w czwartek resort edukacji i nauki.

W lipcu opublikowano wyniki tzw. rankingu szanghajskiego, jednego z najbardziej prestiżowych i najważniejszych zestawień uczelni światowych – Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), który obejmuje naukowe dyscypliny i specjalności.

Jak podało w środę MEiN, Uniwersytet Warszawski znalazł się w pierwszej setce najlepszych uczelni świata w kategorii fizyka (w przedziale 51-75), a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego uplasowała się na miejscu między 101-150 w dziedzinie weterynarii.

„W edycji 2022 Polska zajęła także wysoką pozycję w kategorii +matematyka+ – Uniwersytet Warszawski uplasował się na miejscu między 101-150, a Uniwersytet Jagielloński – 151-200” – czytamy w komunikacie MEiN.

Resort wskazał również, że wysokie pozycje zajęły też Politechnika Warszawska (nauka o przyrządach i technologii, miejsce 101-150), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (nauka i technologia żywności, miejsce 101-150), Akademia Górniczo-Hutnicza (metalurgia, miejsce 151-200), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (weterynaria, miejsce 101-150) i Uniwersytet Jagielloński (zdrowie publiczne, miejsce 101-150).

Jak przypomniał MEiN, GRAS tworzony jest na podstawie kilku wskaźników. Pod uwagę bierze się liczbę prac opublikowanych przez instytucję w ramach przedmiotu akademickiego w czasopismach z Q1 Journal Impact Factor Quartile w okresie 2016-2020, łączną liczbę pracowników instytucji, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w dziedzinie przedmiotu akademickiego, liczbę prac opublikowanych w najlepszych czasopismach i konferencjach w danej dziedzinie.

Pełna lista 1 800 uczelni z całego świata – z podziałem na kierunki studiów – została opublikowana na stronie rankingu szanghajskiego 2022 (GRAS).

Co roku od 2003 r. w sierpniu publikowany jest z kolei Academic Ranking of World Universities (ARWU), znany również jako Lista Szanghajska – to ranking najlepszych szkół wyższych na świecie. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski