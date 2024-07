Tomasz Marcin Sękala, 22-latek, zginął podczas wojny na Ukrainie. Polski żołnierz był członkiem Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Młody Polak zginął podczas walk w obwodzie ługańskim. Ceremonia pogrzebowa 22-latka odbyła się w Kijowie, na cmentarzu Bajkowa. To największa nekropolia w stolicy Ukrainy.

Tomasz Marcin Sękala wstąpił do Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy jesienią 2023 roku. Zginął podczas walk na osiedlu Dibrowa w rejonie siewierodonieckim w obwodzie ługańskim. Pocisk dosięgnął go 13 lipca, ale informacja o jego śmierci trafiła do przestrzeni publicznej dopiero teraz.

Zgodnie z przekazywanymi informacjami ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się od hymnu Ukrainy. Prowadzący uroczystości powiedział, że na cmentarzu zgromadzono się, by pożegnać „wojskowego, który oddał swoje życie za wolność Ukrainy”. – Naszą obecnością i modlitwą okazujemy wdzięczność za to, co zrobił dla naszego kraju – powiedział.

Po uroczystościach w Kijowie ciało zmarłego zostanie przewiezione do Polski. Spocznie na cmentarzu w swojej rodzinnej Lubelszczyźnie. Dokładnej lokalizacji nie ujawniono.

