Polskie czołgi są używane przez ukraińskich żołnierzy na Ukrainie. Do sieci trafiły nowe zdjęcie, na których widać je w akcji.

Polska przekazała Ukrainie, tak podają niektórzy eksperci, 200 czołgów T-72. To jeden z większych transportów sprzętu militarnego, który trafił za naszą wschodnią granicę, by wspomóc sąsiadów broniących się przed rosyjską agresją.

W maju do sieci trafiło nagranie, na którym widać ukraińskich żołnierzy testujących pojazdy na poligonie. Teraz w internecie możemy znaleźć fotografie, które przedstawiają polskie T-72 w warunkach bojowych. Okazuje się, że sprzęt jest wykorzystywany podczas walk w Donbasie.

Fotografie opublikował na Twitterze profil „Ukraine Weapons Tracker”. – Polskie czołgi T-72M1R eksploatowane przez armię ukraińską przejeżdżającą przez Bachmut – czytamy w opisie do załączonych fotografii. – To przyzwoite czołgi z dobrymi celownikami termicznymi, komunikacją i innymi nowymi systemami – napisano w dalszej części internetowej „wrzutki”.

#Ukraine : Polish 🇵🇱 T-72M1R tanks operated by the Ukrainian army driving through Bakhmut, #Donetsk Oblast – notice one had its smoke launchers removed before installing Kontakt-1 ERA blocks. These are decent tanks with good thermal scopes, communications and other new systems. pic.twitter.com/FmuTL11eDx

Dostępny jest też film:

⚡️The Polish tanks handed over to the Armed Forces of Ukraine are already at the forefront. This is how the T-72M1 and T-72M1R look like with ERA elements already installed. pic.twitter.com/JzMfsXLR0x