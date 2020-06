Nieznani sprawcy zdewastowali pomnik Kościuszki w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że jest to bezmyślna próba naśladownictwa incydentu z Waszyngtonu. Tam demonstranci również zniszczyli pomnik polskiego bohatera będący pierwowzorem monumentu z Warszawy.

W wielu amerykańskich miastach trwają gwałtowne zamieszki po tym, jak jeden z policjantów zabił czarnoskórego George’a Floyda. Protesty szybko przerodziły się w spiralę przemocy. Skrajnie lewicowi bojówkarze wspólnie z wandalami plądrowali sklepy i niszczyli prywatną własność. Ucierpiał także pomnik polskiego bohatera usytuowany w Waszyngtonie, co odbiło się szerokim echem w Polsce.

Taki sam pomnik Kościuszki stoi w Warszawie i również on stał się celem bezmyślnej agresji. Nieudolni naśladowcy amerykańskich demonstrantów umieścili na monumencie napis: „Black Lives Matter”. Nawiązuje to jednoznacznie do protestów w USA.

Dziś w nocy zdewastowano warszawski pomnik Kościuszki. Napis nawiązuje do dramatycznych wydarzeń w #USA, a stołeczny monument jest wierną repliką tego, który stoi nieopodal @WhiteHouse w Waszyngtonie. Więcej na portalu @PolsatNewsPL i na naszej antenie. #MuremZaKościuszką pic.twitter.com/R8YND9CASA — Dawid Styś (@DawidStys) June 3, 2020

Głos w sprawie zabrał już Rafał Trzaskowski, który potępił wandali. Zapewnił, że pomnik w Warszawie już wrócił do dawnego wyglądu. Policjanci zapowiedzieli zabezpieczenie nagrań z pobliskich kamer w celu ustalenia sprawców.

Nie ma zgody na wandalizm. Zleciłem oczyszczenie pomnika Tadeusza Kościuszki w @warszawa, który został zdewastowany minionej nocy. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 3, 2020

Źr. wprost.pl; twitter