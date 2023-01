Przyszłość Władimira Putina rysuje się w czarnych barwach – uważa były deputowany do Dumy Państwowej, Ilia Ponomariow. W opinii opozycjonisty, obecny prezydent Federacji Rosyjskiej nie dożyje nawet swoich przyszłych urodzin.

Przedłużająca się inwazja Ukrainy, która utknęła w martwym punkcie oraz jej gospodarcze konsekwencje wywołały spekulacje na temat możliwej zmiany władzy na Kremlu.

Wątek ten poruszył w rozmowie z „Newsweekiem” Ilia Ponomariow, były deputowany do Dumy Państwowej, który obecnie mieszka na Ukrainie. W jego ocenie dni Władimira Putina są już policzone. – Moja prognoza wciąż pozostaje aktualna, że nie dożyje swoich następnych urodzin – podkreślił (prezydent Rosji urodził się 7 października 1952 – red.).

Ponomariow przyznał jednak, że jego prywatnym marzeniem jest zobaczyć Władimira Putina przed trybunałem w Hadze. Ale zdaje sobie sprawę, że jest to niemożliwe, nawet w przypadku, gdyby doszło do zmiany władzy.

– Otaczający go ludzie nie pozwolą mu jechać do Hagi, bo jego zeznania mogą być dla nich bardzo krzywdzące. Zostanie zabity – podkreślił.

Opozycjonista uważa, że zmiana władzy dojdzie do skutku w wyniku wewnętrznych pertraktacji. Kluczową rolę mają odegrać „systemowi liberałowie”, którzy będą chcieli przekonać Putina, by ustąpił. – To może być bardziej radykalny, rewolucyjny scenariusz. Osobiście oczywiście pokładam nadzieje w tym drugim, a nie w pierwszym – podkreślił.