Popek nie będzie mógł zawalczyć podczas gali Fame MMA 9 zaplanowanej na 6 marca. Powodem jest poważna kontuzja, która na dłuższy czas wykluczy go ze sportu. Federacja szuka teraz zawodnika, który będzie mógł stanąć naprzeciwko Kizo.

Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala Fame MMA 9. Walką wieczoru miał być pojedynek Patryka Wozińskiego, znanego jako Kizo, z Popkiem. Niestety, jak podaje portal mma.pl, pojedynek się nie odbędzie.

Powodem jest poważna kontuzja rapera. Popek złamał bowiem rękę z przemieszczeniem, co na długi czas wykluczy go ze sportu. Dla zawodnika to na pewno ogromny cios. „Mam nadzieję, że wygram tę walkę, bardzo bym chciał. Dla mnie Fame MMA to walka o życie poprzez zabawę. Gdyby nie ta organizacja, nie wiem, gdzie bym siedział. Chodzę teraz trzeźwy, koszula wyprana” – mówił podczas konferencji prasowej, jeszcze przed niefortunnym wypadkiem.

Jak podaje mma.pl, organizacja próbuje teraz znaleźć rywala, który w sobotę mógłby stanąć naprzeciwko Kizo.

Źr.: mma.pl