Dziennik „Fakt” postanowił przeanalizować cenę jednych z najpopularniejszych polskich grzybów. Okazuje się, że jest ona niezwykle wysoka.

Pieprznik jadalny, czyli po prostu kurka, to jeden z najpopularniejszych w Polsce grzybów. Chętnie je marynujemy, ale także dodajemy do wielu innych potraw. Śmiało można je konsumować również po uprzednim usmażeniu na maśle oraz dodaniu do niech zeszklonej cebulki.

Kurki można już kupić na polskich targowiskach. Cenę tego żółtego, charakterystycznego grzyba postanowili sprawdzić dziennikarze „Faktu”, którzy udali się na swoisty rekonesans. Żurnaliści popularnego dziennika przyznają, że kurki można nabyć np. na trasie Bydgoszcz – Solec Kujawski. Tam sprzedają je grzybiarze, którzy pozbierali kurki w lesie.

Jeżeli chodzi o targowiska, to kurki można nabyć w zasadzie w każdym mieście. Cena za kilogram jest jednak horrendalna. Okazuje się bowiem, że w tym przypadku cena waha się od 70 aż do 100 złotych.

„Fakt” opisuje również historię grzybiarzy z Aleksandrowa Łódzkiego, którzy na zlecenie mogą pójść do lasu i nazbierać kurek. Za 1 kg chcą 70 zł. – Sezon już rozpoczęty. Oferuję usługę zbierania grzybów na zamówienie, zawsze świeże, prosto z lasu, z dala od cywilizacji i spalin – cytuje ogłoszenie mieszkańca Makowa Podhalańskiego popularna gazeta.

Oferty na zbieranie kurek można znaleźć także na portalu z ogłoszeniami OLX. Jeden z mieszkańców stolicy deklaruje np., że nazbiera kurek za 45 złotych. Przyznaje jednak, że w przypadku większej ilości, jest w stanie negocjować cenę.