Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie trzech mieszkańców powiatu sanockiego. Mężczyźni są podejrzani o rozbój, bezprawne pozbawienie wolności, pobicie oraz groźby karalne. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. W sprawie zarzuty usłyszał także mężczyzna, który miał kierować działaniem sprawców, którzy porwali 31-latka i wywieźli do lasu.

Do zdarzenia doszło pod koniec listopada na terenie powiatu sanockiego na Podkarpaciu. Z uzyskanych informacji wynikało, że trzej napastnicy porwali 31-latka i siłą zaciągnęli go do samochodu. Następnie zawieźli go na posesję 61-latka i tam dotkliwie pobili. Na tym nie koniec, bo później zabrali pokrzywdzonego do lasu, gdzie ponownie go pobili i zabrali mu pieniądze w kwocie około 2600 złotych.

Zaraz po zgłoszeniu, policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców. W wyniku podjętych czynności, funkcjonariusze zatrzymali czterech mieszkańców powiatu sanockiego wieku 29, 34, 36 i 61 lat, mogących mieć związek z tą sprawą.

Porwali 31-latka. Grozi im długie więzienie

Funkcjonariusze policji doprowadzili zatrzymanych do komendy i osadzili ich w policyjnym areszcie. Trzech mężczyzn w wieku 29, 34 i 36 lat usłyszało zarzuty rozboju, bezprawnego pozbawienia wolności, pobicia oraz kierowania gróźb karalnych. Wszystko wskazuje na to, że to oni porwali 31-latka.

Sąd Rejonowy w Sanoku przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec 61-latka, któremu zarzucono kierowanie działaniem sprawców, zastosowany został dozór policyjny. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja Podkarpacka