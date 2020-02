Poseł KO Krzysztof Truskolaski jest przeciwny upamiętnieniu w Białymstoku” Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”. Zwrócił się w tej sprawie m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy. Tymczasem politykowi postanowił odpowiedzieć ks. Tomasz Trzaska, kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

W ostatnim czasie na blokach w Białymstoku pojawiły się banery z podobizną Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Akcji przeciwny jest poseł KO Krzysztof Truskolaski. „Uważam takie działanie za niegodne, gdyż „Łupaszko” jest postacią, która dzieli, a nie łączy. To jego oddziały odpowiadają za zbrodnie przeciwko ludności cywilnej w miejscowościach: Dubinki, Glinciszki, Potoka oraz Wiluki. Tak prowokacyjne zachowanie władz województwa, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Podlaskiego Instytutu Kultury są potwarzą dla wszystkich żyjących świadków tych tragicznych zdarzeń” – czytamy na profilu posła na Facebooku.

Polityk zwrócił się w tej sprawie do Marszałka Województwa Podlaskiego, Dyrektora oddziału IPN w Białymstoku oraz Dyrektora Podlaskiego Instytut Kultury. Poprosił o wskazanie inicjatora akcji, kosztów oraz długości eksponowania banerów. Krzysztof Truskolaski zwrócił się też do prezydenta Andrzeja Dudy i poprosił go o reakcję w tej sprawie.

📢Podczas konferencji prasowej odniosłem się do kwestii wywieszenia banerów z podobizną „Łupaszki” na białostockich… Opublikowany przez Krzysztof Truskolaski – Poseł na Sejm RP Czwartek, 6 lutego 2020

Tymczasem politykowi postanowił odpowiedzieć ks. Tomasz Trzaska, kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. „Zapraszam Pana na Rakowiecką. Pokażę Panu karcer, gdzie był przez 6 dni zamknięty w skulonej pozycji Pan Major. Piwnicę, gdzie strzelali w tył głowy i celę, gdzie zrywano paznokcie. Inaczej Pan spojrzy na wiat. Kontakt dam przez DM” – napisał na Twitterze.

Zapraszam Pana na Rakowiecką.

Pokażę Panu karcer, gdzie był przez 6 dni zamknięty w skulonej pozycji Pan Major.

Piwnicę, gdzie strzelali w tył głowy i cele, gdzie zrywano paznokcie.

Inaczej Pan spojrzy na świat.

Kontakt dam przez DM. https://t.co/4N7zn0TC40 — ks. Tomasz Trzaska 🇵🇱 (@ksFilo) February 6, 2020

Czytaj także: Tego nikt się nie spodziewał! Leszek Miller o Zbigniewie Ziobrze: „Niestety ma rację”

Źr.: Facebook/Krzysztof Truskolaski – Poseł na Sejm RP, Twitter/ks. Tomasz Trzaska