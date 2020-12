Jagna Marczułajtis-Walczak postanowiła podzielić się z internautami zdjęciami świątecznych przysmaków. Zostały one przyozdobione w bardzo charakterystyczny sposób. Sieć zalała lawina komentarzy – wiele z nich było negatywnych.

W całym kraju trwają intensywne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W tym roku będą one inne niż zwykle – z powodu obostrzeń sanitarnych często spędzimy je w znacznie mniejszym gronie. Niestety, okazuje się, że nawet świąteczne ozdoby można wykorzystać do politycznej walki.

Dowodem na to są zdjęcia udostępnione na Twitterze przez Jagnę Marczułajtis-Walczak. Posłanka Koalicji Obywatelskiej wrzuciła zdjęcie pomarańczy, w którą wbite jest osiem goździków. Układają się one w symbol ośmiu gwiazd, który w ostatnich protestach był wykorzystywany przeciwko partii rządzącej. „Dekoracje świąteczne” – napisała.

To jednak nie wszystko. Jakiś czas później posłanka wrzuciła zdjęcia piernika w kształcie kaczki, który również został ozdobiony w charakterystyczny sposób. „Ja piernicze, zlało mi się, a takie piękne kropeczki były :) ale uratowane srebrnymi dekoracjami” – czytamy w opisie.

Ja piernicze, zlało mi się, a takie piękne kropeczki były :) ale uratowane srebrnymi dekoracjami 🎄🎄🎄🎄 pic.twitter.com/u8rTqBdIrF — Jagna Marczułajtis-Walczak (@JagnaMarczulajt) December 23, 2020

Źr.: Twitter/Jagna Marczułajtis-Walczak