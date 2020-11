Media za oceanem okrzyknęły Joe Bidena zwycięzcą tegorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Część polityków polskiej opozycji z zadowoleniem przyjęła te informacje. Wśród nich znalazła się posłanka PO Izabela Leszczyna, która przy okazji zaliczyła kompromitującą wpadkę, bo… pomyliła flagi państwowe.

„Napijmy się za zwycięstwo Joe Bidena, nie czekając na Kolegium Elektorów” – napisała w mediach społecznościowych Izabela Leszczyna. Być może nie byłoby w tym nic zaskakującego, bo politycy PO powszechnie popierają Demokratów. Jednak przy okazji posłanka PO zaliczyła kompromitującą wpadkę.

Problem w tym, że polityk największej partii opozycyjnej chciała załączyć obrazek flagi amerykańskiej. Okazało się jednak, że wybór odpowiedniej flagi był dla posłanki Leszczyny dość trudny. Do wpisu dodała bowiem flagę… Liberii. Nie umknęło to uwadze internautów, bo natychmiast to dostrzegli i nie pozostawili na Leszczynie suchej nitki.

Izabela Leszczyna pomyliła flagi

„Joe Biden został prezydentem Liberii” – śmiali się internauci. „Za prezydenta Liberii warto wypić. George Weah to były solidny piłkarz. No i grał w AC Milan” – czytamy w innym komentarzu pod wpisem posłanki. „Ciesząc się ze zwycięstwa Bidena, zamieściła flagę Liberii !!! Liberii !!!” – komentował także pisarz Jacek Piekara. „Jak nic zostanie ministrem spraw zagranicznych w gabinecie cieni PO!” – kpił.

Ciesząc się ze zwycięstwa Bidena, zamieściła flagę Liberii !!!

Liberii !!! 🙈

Jak nic zostanie ministrem spraw zagranicznych w gabinecie cieni PO!



(jednak to co ludzie mówili o intelektualnej wyjątkowości Leszczyny, to wydaje się być prawda😂) pic.twitter.com/c5lZ5NZAIr — Jacek Piekara (@JacekPiekara) November 9, 2020

TVP Info przypomina, że Liberia to państwo w Afryce Zachodniej. Sąsiaduje z Gwineą, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Sierra Leone. Na fladze państwa znajduje się 11 białych i czerwonych pasów, które symbolizują 11 sygnatariuszy liberyjskiej deklaracji niepodległości. Czerwień i biel symbolizują odwagę i moralną doskonałość. Biała gwiazda ma z kolei wskazywać na wolność, jaką przyznano byłym niewolnikom.

Flaga Stanów Zjednoczonych składa się z kolei z 13 równej wysokości poziomych pasów, na przemian czerwonych i białych (czerwony na początku i końcu). W lewym górnym rogu flagi znajduje się niebieski kanton z 50 pięcioramiennymi białymi gwiazdami.

