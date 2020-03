We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa w Polsce. Działania rządu coraz ostrzej krytykują politycy Koalicji Obywatelskiej. Agnieszka Pomaska nazwała premiera „egotykiem” i „kłamcą”.

24 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych ograniczeniach w poruszaniu się i korzystaniu z komunikacji miejskiej. Celem działań jest ograniczenie do minimum sytuacji, w których może dojść do gwałtownego rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Działania rządu w walce z koronawirusem stają się coraz częściej przedmiotem krytyki ze strony Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze w poniedziałek Donald Tusk sugerował w rozmowie z TVN24, że opozycja jest zbyt delikatna w stosunku do obozu rządzącego. Nawoływał również do naciskania na rządzących, by udzielali odpowiedzi na trudne pytania.

Agnieszka Pomaska oburzona postępowaniem rządu. Nazwała premiera „kłamcą”

Najwyraźniej apel obecnego szefa EPL wzięła sobie do serca Agnieszka Pomaska. Posłanka zamieściła w sieci wpis, w którym narzeka na brak efektów rządowych restrykcji. „Mija 8 dzień. Mieliśmy widzieć efekty, a tymczasem mamy kolejne ograniczenia. Panie Premierze, nie jest Pan żadnym liderem ani przykładem dla innych” – napisała.

„Jest Pan najwyżej egotykiem i kłamcą. Proszę przestać okłamywać Polaków. Proszę zacząć mówić prawdę. To podstawowe narzędzie!” – dodała Pomaska.

Mija 8 dzień. Mieliśmy widzieć efekty, a tymczasem mamy kolejne ograniczenia. Panie Premierze, nie jest Pan żadnym liderem ani przykładem dla innych. Jest Pan najwyżej egotykiem i kłamcą. Proszę przestać okłamywać Polaków. Proszę zacząć mówić prawdę. To podstawowe narzędzie! pic.twitter.com/QOsArEDbeJ — Agnieszka Pomaska (@pomaska) March 24, 2020

W swoim wpisie nawiązała do wypowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z 16 marca. Szef resortu sugerował, że na efekty rządowych ograniczeń będzie trzeba czekać 7-10 dni.

Zwolennicy rządy przypominają, że w pierwszej połowie marca do radykalnych decyzji zachęcał rząd sam Donald Tusk. „Rząd powinien natychmiast podjąć decyzje, także te niepopularne, które utrudnią rozprzestrzenienie się wirusa. Obywatele powinni przyjąć je ze zrozumieniem” – pisał 9 marca były premier.

Rząd powinien natychmiast podjąć decyzje, także te niepopularne, które utrudnią rozprzestrzenianie się wirusa. Obywatele powinni przyjąć je ze zrozumieniem. Zbliżające się epidemia i recesja będą testem na naszą odpowiedzialność i solidarność. Sytuacja jest bardzo poważna. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 9, 2020

Źródło: Twitter, Interia.pl