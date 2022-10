Sezon grzybowy trwa w pełni. W tym roku deszczowa pogoda sprawia, że w wielu miejscach naszego kraju pojawiają się dorodne okazy. Również poza Polską można znaleźć miejsca pełne grzybów, o czym świadczy nagranie z Czech, udostępnione na profilu Lubuscy Łowcy Burz na Facebooku.

To miejsce, które z pewnością byłoby prawdziwym rajem dla każdego grzybiarza. Na nagraniu udostępnionym na profilu Lubuscy Łowcy Burz na Facebooku pokazano, na jaki widok natrafił jeden z mężczyzn w Czechach. Wybrał się na grzyby i wszedł na polanę, na której dosłownie roiło się od rydzów.

Już na pierwszy rzut oka widać, że wystarczyłoby kilkanaście minut, by napełnić nimi nie jeden, ale wiele koszyków. Internauci sugerują w komentarzach, że miejsce prawdopodobnie było trudno dostępne albo mało znane, ponieważ trudno wyobrazić sobie, by aż tak dużo okazów ustrzegło się przed czujnym okiem grzybiarzy.

Zachwytom w komentarzach nie było końca. „O mój Boże, to są najlepsze grzyby na świecie, kocham je jeść! Toć to raj chodzić i zbierać grzyby i to jeszcze rydze” – napisała jedna z internautek. „Jak w grzybowym raju!” – dodała inna.

