Trwają intensywne poszukiwania Kacperka Błażejewskiego z Nowogrodźca (woj. dolnośląskie). Aktualnie w akcji bierze udział ponad 200 policjantów, żołnierzy i strażaków. 3,5-letnie dziecko zaginęło w poniedziałek. Funkcjonariusze prognozują najbardziej prawdopodobny scenariusz…

3,5-letni Kacperek zaginął w poniedziałek po południu. Dziecko znajdowało się wówczas pod opieką ojca, jednak dziennikarze „Faktu” informują, że mężczyzna zamiast pilnować dziecka, raczył się alkoholem. Kiedy zorientował się, że chłopczyk zaginął, zaczął go szukać na własną rękę, wraz z kolegą. Dopiero później poinformował o wszystkim policję.

Poszukiwania Kacperka. Akcję prowadzi wojsko, policja i straż

Funkcjonariusze szukają dziecka już piątą dobę. W pierwszej fazie przeszukano ponad 500 hektarów ogródków działkowych i okolicy. Policjantom pomagali strażacy oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomagają im także mieszkańcy miejscowości.

W środę poszukiwania przeniosły się nad pobliską rzekę Kwisę. Jej dno przeczesują policyjni płetwonurkowie. – Idziemy zgodnie z nurtem rzeki od Parzyc w kierunku Osiecznicy – poinformowała oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Bolesławcu, asp. sztab. Anna Kublik-Rościszewska w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową.

Uczestnicy poszukiwań zdają sobie sprawę, że mogło dojść do tragicznego wypadku. – Wiele wskazuje na to, iż dziecko wpadło do wody – powiedziała rzeczniczka prasowa. Równolegle prowadzone są poszukiwania na terenie ogródków działkowych. Służby sprawdzają też okoliczne pola i teren kolejowy. – Dzień i noc służby operacyjne prowadzą ustalenia i weryfikują wiele rzeczy – zaznaczyła.

3,5-letni chłopiec w dniu zaginięcia miał na sobie czarne spodnie typu bojówki, szare sportowe buty, koszulę w pasy biało-czerwone z nadrukiem głowy Myszki Miki. Bolesławieccy policjanci proszą wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat, o kontakt pod numerami: 75 6496 200 lub 201.

Fot. boleslawiec.policja.gov.pl

Prokuratura przesłuchała ojca 3,5-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut

Ojciec Kacperka został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zaginięcia dziecka. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna stracił z oczu dziecko, będąc pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze informują, że mężczyzna był poszukiwany przez policję. Ma do odbycia karę za przestępstwo przeciwko mieniu.

Po wszystkim ojciec dziecka usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło: Fakt24.pl, Policja, IAR