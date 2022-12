Kredyt to zobowiązanie zaciągane najczęściej na wiele lat. Musi być więc dopasowany do potrzeb, a także możliwości finansowych, aby spłata comiesięcznych rat nie była zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Jeśli planujesz wziąć pożyczkę, to skorzystaj z pomocy doświadczonego eksperta, który pomoże Ci znaleźć najkorzystniejszą ofertę. Dowiedz się, jak rozpoznać specjalistę, któremu możesz zaufać.

Kim jest ekspert kredytowy?

Ekspert kredytowy jest specjalistą, który doskonale orientuje się w aktualnych ofertach różnych banków i może w przejrzysty sposób przedstawić Ci wady i zalety każdej z nich. Zgłaszając się do niego, możesz liczyć na to, że przeanalizuje on Twoją sytuację finansową i na tej podstawie dobierze kredyt, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb, a przede wszystkim możliwości. Pomoże Ci on także w dopełnieniu wszelkich formalności związanych ze złożeniem wniosku i niezbędnych dokumentów.

Ekspert kredytowy pracuje w firmie pośrednictwa kredytowego. Współpracuje więc z konkretnymi bankami na podstawie podpisanych z nimi umów. Podczas wizyty u takiego specjalisty otrzymasz Ogólny Formularz Informacyjny. Znajdziesz w nim informacje dotyczące m.in. tego, z jakimi bankami współpracuje zatrudniająca go firma.

Musisz wiedzieć, że ekspert nie pobiera opłat od swoich klientów. Jeśli zdecydujesz się na zaciągnięcie zaproponowanego przez niego kredytu, to otrzyma on od banku prowizję, a Ty nie musisz ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz wiedzieć, czym wyróżnia się dobry ekspert kredytowy, to koniecznie zapoznaj się z poradnikiem, który znajdziesz pod adresem https://finanse.rankomat.pl/poradniki/10-cech-dobrego-eksperta-kredytowego/.

Dlaczego warto korzystać z usług eksperta kredytowego?

Jak już wiesz, usługi eksperta kredytowego są darmowe. Nie jest to jednak jedyna korzyść, na którą możesz liczyć, decydując się na wizytę u tego specjalisty. Do najważniejszych z nich można także zaliczyć:

· możliwość szybkiego porównania wielu ofert w jednym miejscu – dzięki współpracy z wieloma bankami ekspert przedstawi Ci różne warianty kredytów,

· oszczędność czasu – nie musisz samodzielnie odwiedzać wielu placówek bankowych i zajmować się analizowaniem ofert, gdyż specjalista przedstawi Ci najważniejsze informacje w pigułce,

· możliwość uzyskania atrakcyjnych warunków – ekspert najczęściej zna specyfikę konkretnego banku i może podpowiedzieć Ci, jak wynegocjować korzystniejszą ofertę,

· pomoc w załatwianiu formalności – jest to szczególnie pomocne w przypadku kredytu hipotecznego, gdy musisz przedstawić w banku wiele różnych zaświadczeń.

Współpraca z ekspertem kredytowym da Ci pewność, że zgromadzisz i złożysz wszystkie niezbędne dokumenty na czas. Przeanalizuje także Twoją umowę, zanim ją podpiszesz i sprawdzi, czy nie zawiera ona niekorzystnych dla Ciebie zapisów. Zanim udasz się do specjalisty, możesz samodzielnie zapoznać się z ofertami kredytów, które znajdziesz pod adresem https://finanse.rankomat.pl/kredyty/gotowkowe/.

Spotkanie z ekspertem to rozwiązanie, z którego może skorzystać każdy, kto zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu i poszukuje najlepszej oferty na rynku.

Materiał zewnętrzny partnera

Grafika: freepik.com