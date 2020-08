Naukowcy z Uniwersytetu w Hongkongu poinformowali o pierwszym potwierdzonym przypadku ponownego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dotyczy on 33-letniego mężczyzny, którzy przeszedł chorobę kilka miesięcy temu, a teraz zaraził się ponownie.

33-letni mężczyzna zachorował na COVID-19 cztery i pół miesiąca temu. Wówczas miał łagodne objawy, a teraz, jak informują naukowcy z Uniwersytetu w Hongkongu, przechodzi chorobę po raz drugi. „U młodego i zdrowego pacjenta wystąpił drugi przypadek infekcji COVID-19, który zdiagnozowano cztery i pół miesiąca po pierwszym epizodzie” – czytamy w oświadczeniu.

Mężczyzna wrócił z podróży do Hiszpanii i wykonano mu test na koronawirusa. Tym razem chorobę przechodzi bezobjawowo. Badacze sprawdzili genom wirusa i okazało się, że odpowiadał on szczepowi, który w Europie krąży w lipcu i sierpniu.

Jeżeli tego typu przypadków będzie więcej, może mieć to poważne konsekwencje dla opracowywanych szczepionek na koronawirusa. Mogłoby to bowiem oznaczać, że odporność na SARS-CoV-2 utrzymuje się jedynie przez kilka miesięcy. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega jednak, by nie wyciągać pochopnych wniosków tylko na podstawie jednego przypadku. Również eksperci twierdzą, że ponowne zakażenia, nawet jeżeli będą występować, to mogą być rzadkie.

Źr.: Onet