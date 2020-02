Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym sezonie możemy zobaczyć na skoczni Severina Freunda. Skoczek po rocznej przerwie chciałby powrócić na mistrzostwa świata w lotach narciarskich, które rozgrywane będą w Planicy.

Severin Freund to jeden z największych pechowców wśród skoczków narciarskich. W ostatnich latach dwukrotnie zrywał więzadła krzyżowe a rok temu musiał poddać się operacji łąkotki. Z tego powodu po raz ostatni w zawodach startował 1 stycznia 2019 roku w Ga-Pa.

Wcześniej wiele wskazywało na to, że Freund może stać się jednym z dominatorów skoków narciarskich. W 2015 roku niemiecki skoczek sięgnął po Kryształową Kulę, zdobył również złoty medal mistrzostw świata oraz drużynowe złoto Igrzysk Olimpijskich. Czy w końcu uda mu się powrócić na skocznię?

Jak poinformował trener Stefan Horngacher, Freund powrócił już do treningów i szykuje się do występu w Pucharze Świata. Być może na skoczni zobaczymy go jeszcze w tym sezonie. Szkoleniowiec niemieckiej kadry stwierdził, że Freund chciałby wystąpić podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich, które rozgrywane będą w Planicy. Odbędą się one już po zakończeniu rywalizacji w Pucharze Świata, w dniach 19-22 marca.

Źr.: Radio ZET