Andrzej Duda usłyszał pytanie, czy w Polsce powinien powrócić powszechny pobór do wojska. Prezydent postanowił postawić sprawę niezwykle jasno.

Prezydent Duda wziął udział w jubileuszowym szczycie NATO z okazji 75. rocznicy utworzenia Sojuszu. W obecnej sytuacji międzynarodowej duży nacisk kładziono na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Andrzej Duda nie stronił też od dziennikarzy. W rozmowie z „Super Expressem” usłyszał pytanie, czy w Polsce powinien powrócić powszechny pobór do wojska. Wobec rosyjskiego zagrożenia, na taki krok zdecydowała się w ostatnim czasie Łotwa.

Prezydent postawił sprawę jasno. „Wszystko zależy od tego, jak będzie dalej wyglądała budowa potencjału naszej armii. Jeżeli będziemy w stanie zbudować nasz potencjał do poziomu, który zaplanowaliśmy czyli 250-300 tysięcy żołnierzy bez uciekania się do takich rozwiązań, o jakich pan redaktor mówi, to ja nie widzę powodu, żeby na ten moment przywracać obowiązkową służbę wojskową” – odparł.

„Natomiast jestem zwolennikiem jak najszerszego dobrowolnego angażowania się obywateli w pro obronne inicjatywy” – dodał Andrzej Duda.

Źr. se.pl